12 мая, 16:04Политика
Песков заявил о враждебном и недружественном курсе Польши в отношении России
Фото: kremlin.ru
Польша в своих действиях проявляет враждебность и недружелюбие к России. На это указал представитель Кремля Дмитрий Песков.
Польша 12 мая приняла решение о закрытии генконсульства России в Кракове. Глава МИД страны Радослав Сикорский, объясняя решение, заявил о якобы причастности российских спецслужб к диверсии против торгового центра на Марывильской улице.
"Что касается сокращения дипломатического присутствия России на территории Польши, это опять же составные звенья, вот этой общей цепи на сворачивание и без того находящихся в плачевном состоянии двусторонних отношений", – прокомментировал ситуацию Песков.
Представитель Кремля подчеркнул, что обвинения в адрес России по поводу участия в организации пожара в ТЦ беспочвенны. Кроме того, по его словам, польская сторона демонстрируют русофобскую позицию.
Троих дипломатов, работающих в российском генконсульстве в Кракове, признали персонами нон грата. Их обязали покинуть территорию государства.
Вице-министр иностранных дел Польши Хенрыка Мосциская-Дендыс подчеркнула, что всего в генконсульстве России аккредитованы три дипломата и четыре сотрудника административно-технического персонала. По ее словам, диппредставительство закроется в течение месяца.