Песков заявил о враждебном и недружественном курсе Польши в отношении России

Фото: kremlin.ru

Польша в своих действиях проявляет враждебность и недружелюбие к России. На это указал представитель Кремля Дмитрий Песков.

Польша 12 мая приняла решение о закрытии генконсульства России в Кракове. Глава МИД страны Радослав Сикорский, объясняя решение, заявил о якобы причастности российских спецслужб к диверсии против торгового центра на Марывильской улице.

"Что касается сокращения дипломатического присутствия России на территории Польши, это опять же составные звенья, вот этой общей цепи на сворачивание и без того находящихся в плачевном состоянии двусторонних отношений", – прокомментировал ситуацию Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что обвинения в адрес России по поводу участия в организации пожара в ТЦ беспочвенны. Кроме того, по его словам, польская сторона демонстрируют русофобскую позицию.

Троих дипломатов, работающих в российском генконсульстве в Кракове, признали персонами нон грата. Их обязали покинуть территорию государства.

Вице-министр иностранных дел Польши Хенрыка Мосциская-Дендыс подчеркнула, что всего в генконсульстве России аккредитованы три дипломата и четыре сотрудника административно-технического персонала. По ее словам, диппредставительство закроется в течение месяца.