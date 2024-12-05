РФ уведомила Польшу о закрытии польского генконсульства в Санкт-Петербурге

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МИД России 5 декабря нотой уведомил Польшу о том, что Москва с 10 января 2025 года отзывает свое согласие на работу польского генконсульства в Санкт-Петербурге. Соответствующее заявление российского министерства опубликовано на сайте.

В ведомстве подчеркнули, что закрытие генконсульства Польши в Санкт-Петербурге стало ответной мерой на закрытие Варшавой "под надуманным предлогом" генерального консульства РФ в Познани. Кроме того, МИД объявил persona non grata трех польских дипломатов, которые должны будут покинуть территорию России.

"Польские власти в последние годы реализовывали откровенно враждебную политику в отношении России, практически полностью демонтировали выстроенную в течение многих десятилетий архитектуру российско-польских отношений и открыто заявляют о необходимости нанесения нашей стране "стратегического поражения", – говорится в заявлении.

Российский МИД отметил, что на недружественные шаги по отношению к РФ "Москвой принимаются и будут впредь приниматься жесткие ответные меры".

О закрытии российского генконсульства глава польского МИД Радослав Сикорский заявил в конце октября. В связи с этим он подчеркнул, что пребывание сотрудников российского ведомства на территории государства будет признано нежелательным. Срок на закрытие был установлен до полуночи 30 ноября.

В ответ на это официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала польскую сторону готовиться к ответу. По ее словам, Москва в очередной раз стала свидетелем проявления со стороны Варшавы русофобии, помноженной на "болезненную шпиономанию".

В свою очередь, Сикорский пригрозил закрыть и оставшиеся в стране российские консульские представительства. По информации журналистов, такие меры могут быть приняты, если РФ якобы "продолжит организовывать акты саботажа в Европе".

Консульство России в Познани прекратило свою работу в четверг, 28 ноября.