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Владимир Путин выразил надежду на окончание деградации отношений России с европейскими государствами и их восстановление в будущем.

По словам лидера РФ, в этом заинтересована не только Россия, но и ее партнеры из Европы. Также президент назвал причину сложившейся ситуации. По мнению Путина, вина лежит не на Москве.

"Это, в том числе, результат внутреннего состояния европейского истеблишмента и европейской политики", – пояснил глава государства.

Россия является частью европейской семьи, заявила ранее министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок. Однако, сделав такое заявление, политик сразу же обвинила страну в подрыве мира в Европе.

Бербок также приписала России якобы ведение гибридной войны против других европейских стран, сказав о кибератаках и отправках посылок со взрывчатыми веществами.

До этого главы дипведомств шести стран Европы обвинили Москву в якобы гибридных атаках на архитектуру безопасности. Министры иностранных дел Великобритании, ФРГ, Испании, Италии, Польши и Франции заявили о "нарастающей гибридной активности, направленной против стран НАТО и ЕС".