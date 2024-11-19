Шесть стран Европы обвинили РФ в якобы атаках на архитектуру безопасности

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Главы дипломатических ведомств шести стран Европы обвинили Россию в якобы гибридных атаках на архитектуру безопасности. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на документы глав МИД.

"Нарастающая гибридная активность, направленная против стран НАТО и ЕС, достигла беспрецедентных масштабов и крайне разнообразна", – уточнили главы МИД Великобритании, Германии, Испании, Италии, Польши и Франции.

Ранее лидеры стран объединения G20 приняли итоговую декларацию после встречи в Бразилии. Страны Большой двадцатки отметили, что приветствуют инициативы по установлению справедливого и прочного мира на Украине, а также указали на негативные последствия для глобальной продовольственной и энергетической безопасности, которые были вызваны конфликтом.

