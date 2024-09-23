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23 сентября, 16:49

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Песков призвал отстроить новую архитектуру безопасности Европы

Песков ответил Макрону на заявление об отношениях России и Франции

Фото: ТАСС/Сергей Булкин

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона об отношениях России и Евросоюза в будущем. По его словам, предстоит отстроить новую архитектуру безопасности Европы.

Песков добавил, что это необходимо из-за стремительно меняющейся структуры безопасности европейского континента, а также на фоне изменений международной системы отношений.

"Конечно же, это будет предметом особой озабоченности для нас, с тем чтобы обеспечить наши законные интересы безопасности, соответствующую систему гарантий и так далее", – цитирует его RT.

До этого Макрон уточнял, что Европа должна пересмотреть свои отношения с Москвой ради мира на всем континенте. Он добавлял, что "географическая реальность" не ограничивается Евросоюзом и НАТО, поэтому необходимо подумать о новой форме организации Европы.

Французский лидер уверен, что необходимо создать новый мировой порядок, который придет на смену несправедливому, установленному после Второй мировой войны.

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