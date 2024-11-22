Глава МИД ФРГ Бербок назвала Россию частью европейской семьи

Фото: ТАСС/ЕPA/STEPHANI SPINDEL

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок назвала Россию частью европейской семьи, при этом обвинив ее в якобы подрыве мира в Европе. Такое заявление она сделала на полях 29-й сессии конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в Баку, сообщает РИА Новости.

Глава МИД Германии также обвинила Россию в якобы ведении гибридной войны против других европейских стран, сказав о кибератаках и отправках посылок со взрывчатыми веществами.

Ранее главы дипведомств шести стран Европы обвинили Москву в якобы гибридных атаках на архитектуру безопасности. Министры иностранных дел Великобритании, ФРГ, Испании, Италии, Польши и Франции заявили о "нарастающей гибридной активности, направленной против стран НАТО и ЕС".

При этом Владимир Путин в ходе телефонного разговора с канцлером Германии Олафом Шольцем отметил деградацию двусторонних отношений стран по всем направлениям из-за недружественного курса немецких властей. По словам российского президента, РФ всегда выполняла свои обязательства в сфере энергетики и готова к сотрудничеству, если это будет интересно ФРГ.