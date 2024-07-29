Кабмин ФРГ: Германия приняла к сведению заявление Путина об американских ракетах

Фото: 123RF/valentinivantsov

Немецкое правительство приняло к сведению слова Владимира Путина о моратории на развертывание ударных средств средней и меньшей дальности, при этом настаивает на размещении этих вооружений в Германии, сообщила официальный представитель кабмина ФРГ Кристиане Хоффманн.

Она утверждает, что Берлин очень подробно объяснил, почему необходимо разместить это оружие. По ее словам, все дело в том, что Россия изменила стратегический баланс в Европе и угрожает ей и Германии, в частности, крылатыми ракетами.

"Мы должны построить сдерживание", – цитирует Хоффман РИА Новости.

Представитель кабмина ФРГ добавила, что страна будет заинтересована в возобновлении контроля над вооружениями, если для этого появятся основания. В свою очередь, представитель МИД Германии Себастиан Фишер сообщил, что Берлин "не даст себя запугать".

Ранее Путин заявил, что в случае размещения американских вооружений в Германии Россия не будет следовать мораторию на развертывание ударных средств средней и меньшей дальности. В таком случае государственные и военные объекты РФ будут находиться в зоне досягаемости этого оружия, объяснил президент.

До этого в Пентагоне анонсировали размещение дальнобойного ударного оружия своей оперативной группы в ФРГ в 2026 году. Огневые подразделения дальнего радиуса будут включать SM-6, Tomahawk и разрабатываемое гиперзвуковое оружие.

Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус рассказал, что решение установить в Германии американские ракеты было принято в качестве ответа на размещение Россией оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер" в Калининградской области.

