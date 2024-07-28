Путин предупредил США об ответных мерах на размещение ракет в Германии

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Россия не будет следовать мораторию на развертывание ударных средств средней и меньшей дальности, если Соединенные Штаты разместят свои ракеты на территории ФРГ, предупредил Владимир Путин. Об этом глава государства сказал на параде в честь Дня ВМФ в Санкт-Петербурге.

В таком случае государственные и военные объекты РФ будут находиться в зоне досягаемости этого оружия, объяснил президент.

"Полетное время к целям на нашей территории таких ракет, которые в перспективе могут быть оснащены и ядерными боеголовками, составит порядка 10 минут", – добавил он.

Путин подчеркнул, что тогда Россия откажется от одностороннего моратория на развертывание ударных сил, включая повышение возможности береговых подразделений ВМФ.

Ранее в Пентагоне анонсировали размещение дальнобойного ударного оружия своей оперативной группы в ФРГ в 2026 году. Огневые подразделения дальнего радиуса будут включать SM-6, Tomahawk и разрабатываемое гиперзвуковое оружие.

Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус рассказал, что решение установить в Германии американские ракеты было принято в качестве ответа на размещение Россией оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер" в Калининградской области.

Такие планы Вашингтона несут прямую угрозу международной безопасности и стратегической стабильности, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

