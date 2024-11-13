Профессор Малинен: настраивать Финляндию против России было ошибкой

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В Финляндии признали, что настраивать республику против России вступлением в Североатлантический альянс было ошибкой. Такое мнение выразил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен.

"Военизировать Финляндию против России посредством вступления в НАТО и подписания оборонного соглашения с США – самое ужасное геополитическое решение в Европе со времен раздела Германии в 1945 году", – написал он в социальной сети X.

Эксперт считает, что американские военные должны покинуть Финляндию.

Хельсинки и Москве в будущем придется заново выстраивать отношения, заявил ранее бывший посол Финляндии в России Антти Хелянтеря.

Напряженность в двусторонних отношениях продлится еще долго, однако на каком-то этапе их придется восстановить, уверен он. При этом былых отношений в текущих условиях не будет, считает дипломат.

