Захарова: Россия ответит на закрытие генконсульства в Кракове

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Россия в скором времени даст адекватный ответ на закрытие генконсульства в польском Кракове. Об этом РИА Новости сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Дипломат также указала на то, что польские власти намеренно продолжают разрушать отношения с Россией, принимая действия, которые направлены против интересов граждан.

Глава МИД Польши Радослав Сикорский на пресс-конференции во время встречи министров иностранных дел европейских стран в Лондоне, которую транслировал телеканал TVP Info, заявил, что польская сторона готова к закрытию одного из оставшихся в России польских генконсульств. Более того, он призвал страны Евросоюза (ЕС) ограничить передвижения российских дипломатов в пределах стран их пребывания.

О планах Польши закрыть российское генконсульство в Кракове стало известно в понедельник, 12 мая. Сикорский, обосновывая данное решение, сослался на доказательства, которые якобы подтверждают причастность спецслужб России к диверсии против торгового центра на Марывильской улице.

