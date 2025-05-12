В Литве задержан подозреваемый в поджоге варшавского ТЦ в 2024 году

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В Литве задержан один из подозреваемых в поджоге торгового центра (ТЦ) в Варшаве, произошедшем в 2024 году. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь национального прокурора Польши Пшемыслав Новак.

"Мы имеем доказательства, которые позволяют предъявить обвинения двум людям", – цитирует его РИА Новости.

Новак не стал уточнять гражданство подозреваемых, но добавил, что речь идет о Даниеле Б., которого арестовали в Литве, а также об Александре В., который пребывает на территории РФ и якобы находится в международном розыске. Кроме того, Литва уже предъявила обвинение первому фигуранту в поджоге магазина IKEA в Вильнюсе.

"За поджогом стояли члены международной преступной группы", – сказал Новак.

Он подчеркнул, что эта группа якобы действовала по заказу российской разведки. По версии Варшавы, фигурант по имени Александр якобы поручил Даниелю прибыть к ТЦ и заснять на видео пожар. На виновность РФ якобы указывают сведения с мобильных телефонов подозреваемых, их показания, а также телеинформационные данные.

Торговый центр, расположенный на Марывильской улице Варшавы, полностью сгорел весной 2024 года. Спустя около года польский МИД решил закрыть генеральное консульство России в Кракове.

В числе причин такого шага назывались имеющиеся у Польши доказательства о якобы участии РФ в поджоге ТЦ. При этом в российском МИД уже пообещали дать адекватный ответ на закрытие генконсульства в Кракове.

