РИА Новости: президент Польши Навроцкий может помешать Киеву на пути в НАТО

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Новый президент Польши Кароль Навроцкий может препятствовать вступлению Украины в НАТО, сообщает РИА Новости.

Незадолго до второго тура голосования Навроцкий подписал декларацию, одним из пунктов которой было нежелание одобрять закон о вступлении Украины в Североатлантический альянс, указали журналисты. Более того, польский президент признавался, что глубоко разочарован в украинском лидере Владимире Зеленском.

Навроцкий победил на президентских выборах в Польше с 50,9% голосов. Он выступал от оппозиционной партии "Право и справедливость". Его соперник на выборах – кандидат от правящей "Гражданской коалиции" и мэр Варшавы Рафал Тшасковский – получил 49,1% голосов.

На дебатах перед вторым туром политики поспорили о необходимости вступления Украины в НАТО. Навроцкий тогда выступил против присоединения Киева к военно-политическому блоку. В ответ Тшасковский обвинил оппонента в повторении тезисов Владимира Путина.