Фото: ТАСС/АР/Mark Schiefelbein

Конгрессмен-республиканец Джо Уилсон заявил в разговоре с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым), которые представились экс-президентом Украины Петром Порошенко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), что поддерживает вступление Украины в НАТО. Видеозапись опубликована телеграм-канале.

Уилсон прокомментировал утверждение о том, что Киев не должен стать членом Североатлантического альянса.

"Я не согласен с этим. На самом деле, как вы упомянули, в нашей жизни мы никогда не могли представить, что Швеция откажется от 200 лет нейтралитета, чтобы стать частью НАТО. И мы видим следующее, господин президент, это меня очень разочаровывает", – высказался законодатель.

Он отметил, что при прекращении огня на Украине там должны разместить миротворцев. По его словам, он не хочет "отдавать никакую территорию", но если это произойдет, то там должны быть миротворческие силы.

"Мы с вами знаем, (Владимир. – Прим. ред.) Путин пытается воссоздать рухнувший Советский Союз, возродить неудавшийся Советский Союз. И поэтому миротворцы должны иметь возможность находиться там", – уточнил конгрессмен.

По его мнению, СССР и Россия каждое подписанное соглашение якобы нарушали тем или иным образом.

Ранее СМИ писали, что украинское руководство подготовило план мирного урегулирования, в котором нет требования о членстве в НАТО, а также полного возвращения утраченных территорий. При этом численность армии страны не должны быть ограниченна.

В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров назвал одним из ключевых условий урегулирования отказ Киева от вступления в Североатлантический альянс и подтверждение нейтрального и внеблокового статуса.