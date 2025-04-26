NYT: Киев не намерен требовать вступления в НАТО и полного возвращения территорий

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Украинское руководство подготовило план мирного урегулирования, в котором больше не требует членства в НАТО, а также полного возвращения утраченных территорий. Об этом сообщает издание The New York Times (NYT).

Согласна украинскому плану, численность армии Украины не должна быть ограничена договоренностями. Кроме того, на украинской территории должен быть размещен "европейский контингент обеспечения безопасности", поддержку которому оказывала бы американская сторона.

Помимо этого, Киев предлагает использовать замороженные активы России для восстановления Украины после боевых действий.

Ранее Украина и Европа составили пакет предложений по урегулированию конфликта, согласно которым переговоры с РФ начнутся только после полного прекращения огня. Территориальные вопросы также будут обсуждаться отдельно во время консультаций.

Согласно документу Киева, вопрос о вступлении в НАТО остается открытым. За Украиной также остается право на собственную армию, а ограничений на присутствие, вооружение и операции дружественных иностранных сил на территории страны быть не может.