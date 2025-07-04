Лавров поздравил Рубио с Днем независимости США

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Глава российского МИД Сергей Лавров направил поздравление американскому госсекретарю Марко Рубио по случаю Дня независимости США. Текст поздравления опубликован в телеграм-канале внешнеполитического ведомства.

"Уважаемый господин государственный секретарь, прошу передать искренние поздравления американскому народу <...> выразить поддержку Российской Федерации его чаяниям единства и реализации традиционной американской мечты", – говорится в сообщении.

В своей телеграмме дипломат выразил надежду на то, что в дальнейшем отношения между Россией и США будут отличаться стабильностью и предсказуемостью, а также основываться на взаимном уважении и учете национальных интересов.

"Пользуясь случаем, желаю американскому народу следовать дорогой мира и общего процветания, чтобы оставались незыблемыми заветы Декларации независимости США о праве каждого человека на жизнь, свободу и стремление к счастью", – заявил Лавров.

Ранее Владимир Путин заявил, что отношения между Россией и США начинают выравниваться благодаря американскому президенту Дональду Трампу. Сейчас не все решено в сфере дипломатических отношений, но первые шаги уже были сделаны новой администрацией Белого дома, отметил он.

Трамп высоко оценил слова Путина. Он отметил, что его российский коллега выразил уважение к США, подчеркнув, что год назад, при президентстве Джо Байдена, Вашингтон не уважали из-за некомпетентности и плохих намерений в правительстве.