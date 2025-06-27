Путин назвал возможной встречу с Трампом

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Владимир Путин в разговоре с журналистами в рамках двухдневной поездки в Минск назвал вполне возможной встречу с президентом США Дональдом Трампом.

По словам главы государства, Россия будет "с удовольствием" ее готовить. Выход на новые рубежи сотрудничества должен быть результатом встречи лидеров стран. Путин выразил солидарность с американским коллегой, что такие контакты нужно готовить.

Президент добавил, что отношения между Москвой и Вашингтоном начинаются выравниваться благодаря Трампу. Не все решено в сфере дипломатических отношений, однако первые шаги сделаны, подчеркнул он. По мнению Путина, Трамп искренне старается помощь с урегулированием украинской ситуации.

"То, что он делает внутри страны, то, что он делает в связи с ситуацией на Ближнем Востоке, и его усилия по урегулированию украинского кризиса – мы, конечно, все это очень ценим", – сказал Путин.

Слова американского президента после погружения в проблему вокруг Украины лишний раз подтверждают, что разрешить ситуацию не так легко, как кажется со стороны, указал президент. Он полагает, что аналогично дело обстоит и с обострением на Ближнем Востоке.

"Хотя, может быть, (Трамп. – Прим. ред.) там большим опытом располагал, был больше вовлечен в события на Ближнем Востоке. Но и там все сложно. Реальная жизнь всегда сложнее, чем представление о ней", – пояснил президент РФ.

Российский лидер считает главу Белого дома мужественным человеком. Он указал, что Трамп прошел долгий и небезопасный путь при возвращении во власть.

"Я отношусь к действующему президенту США с большим уважением", – добавил Путин.

В пятницу, 27 июня, Путин принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета.

Ранее Трамп заявил, что планирует в ближайшее время поговорить с Путиным и обсудить вопрос Украины. Глава США уверен, что российский президент заинтересован в завершении конфликта.

