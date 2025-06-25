Трамп сообщил о планах обсудить с Путиным Украину

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Президент США Дональд Трамп планирует в ближайшее время переговорить с Владимиром Путиным и обсудить вопрос Украины. Об этом он заявил в рамках пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Гааге.

Глава Белого дома уверен, что российский лидер заинтересован в завершении конфликта.

"Он хотел бы уладить этот вопрос, хотел бы выбраться из этой ситуации", – приводит слова Трампа ТАСС.

Как указал президент США, он провел конструктивные беседы с главой Украины Владимиром Зеленским и лидерами других государств, уточнив, что не поднимал тему прекращения огня. Также Трамп обратил внимание на то, что урегулирование ситуации вокруг Украины сложнее из-за проблем с Зеленским.

При этом Вашингтон изучает возможность поставок Киеву зенитно-ракетных комплексов Patriot, однако президент США не уточнил, продолжит ли его страна и дальше оказывать помощь Украине.

"Что касается денег – посмотрим, что будет", – добавил он.

Ранее Трамп заявлял, что обсудит с Зеленским "трудности", с которыми сталкивается Украина. Политик указывал, что много общался с Путиным. Причем он уточнил, что российский лидер был "очень мил" и "очень хорошо помогал в Иране".

До этого Трамп говорил, что беседовал с Путиным 17 июня. Главы России и США, с его слов, обсудили вопросы украинского и иранского кризисов. Американский лидер также выразил уверенность в достижении мира на Украине.

