25 июня, 17:55Политика
Трамп сообщил о планах обсудить с Путиным Украину
Фото: kremlin.ru
Президент США Дональд Трамп планирует в ближайшее время переговорить с Владимиром Путиным и обсудить вопрос Украины. Об этом он заявил в рамках пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Гааге.
Глава Белого дома уверен, что российский лидер заинтересован в завершении конфликта.
"Он хотел бы уладить этот вопрос, хотел бы выбраться из этой ситуации", – приводит слова Трампа ТАСС.
Как указал президент США, он провел конструктивные беседы с главой Украины Владимиром Зеленским и лидерами других государств, уточнив, что не поднимал тему прекращения огня. Также Трамп обратил внимание на то, что урегулирование ситуации вокруг Украины сложнее из-за проблем с Зеленским.
При этом Вашингтон изучает возможность поставок Киеву зенитно-ракетных комплексов Patriot, однако президент США не уточнил, продолжит ли его страна и дальше оказывать помощь Украине.
"Что касается денег – посмотрим, что будет", – добавил он.
Ранее Трамп заявлял, что обсудит с Зеленским "трудности", с которыми сталкивается Украина. Политик указывал, что много общался с Путиным. Причем он уточнил, что российский лидер был "очень мил" и "очень хорошо помогал в Иране".
До этого Трамп говорил, что беседовал с Путиным 17 июня. Главы России и США, с его слов, обсудили вопросы украинского и иранского кризисов. Американский лидер также выразил уверенность в достижении мира на Украине.
Путин заявил, что Россия хочет как можно быстрее завершить конфликт с Украиной