Трамп раскритиковал призывающих продолжать конфликт на Украине

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп предупредил американских чиновников, призывающих Киев продолжать боевые действия против РФ, что им следует "следить за своим языком". Об этом Трамп сообщил журналистам по прибытии в штат Нью-Джерси.

"Люди должны быть очень осторожными с тем, что они говорят. Они должны внимательно следить за своим языком, потому что их язык может довести их до крупных неприятностей", – цитирует главу Белого дома ТАСС.

Трамп также в очередной раз заявил о достижении определенного прогресса в урегулировании украинского конфликта, однако каких-либо подробностей он не привел.

Россия не добивается капитуляции со стороны Украины, а настаивает на признании сложившихся на земле реалий, заявил Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ.

Вместе с тем РФ не намерена терять стратегическое военное преимущество перед Украиной, соглашаясь на временное перемирие, отметил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, российская армия продолжает наступать и не будет останавливаться.

Путин и МИД России в целом поддерживают идею продолжения экспертного диалога с Украиной. На данный момент переговорщикам с обеих сторон предстоит сопоставить реакцию друг друга на проекты представленных меморандумов.