Путин заявил, что РФ не добивается капитуляции со стороны Украины

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Россия не добивается капитуляции со стороны Украины, а настаивает на признании сложившихся на земле реалий, заявил Владимир Путин в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Модератор мероприятия журналист из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Надим Котеич напомнил президенту о конфликте на Ближнем Востоке, в рамках которого лидер США Дональд Трамп пытается добиться капитуляции Ирана из-за ядерной программы Тегерана. В связи с этим он уточнил у российского лидера, пытается ли Москва добиться капитуляции Киева.

Однако российский лидер назвал ситуации в зоне конфликта на Ближнем Востоке и на Украине принципиально разными.

Кроме того, глава государства напомнил, как Россия с начала 90-х годов заявляла о нерасширении НАТО на восток. Однако после этого было шесть волн расширения. Путин указал на полное игнорирование российских призывов по этому поводу.

"Это действия с позиции силы, пренебрегающие интересами Российской Федерации", – отметил президент.

Путин ранее заявлял, что Москва стремится к справедливому урегулированию конфликта на Украине. Однако в случае отказа от мирных переговоров Киев ждет неизбежная капитуляция, предупредил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Украинский политолог Руслан Бортник до этого указывал, что конфликт на Украине будет продолжаться до тех пор, пока одна из сторон не сдастся. По его мнению, такое решение может принять именно Киев.

Эксперт отметил, что украинская сторона выдвигает слишком завышенные требования для достижения мирного договора. Россия же, в свою очередь, откажется их принимать, подчеркнул он.

