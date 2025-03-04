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Временный отказ США от военной помощи Украине толкает последнюю к капитуляции, заявил глава комитета Верховной рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко в беседе с Reuters.

Мережко отметил, что посредством приостановки помощи Штаты принимают требования России.

Между тем остановка американской помощи, из-за которой Украина потеряет боевые машины пехоты Bradley, ракеты и боеприпасы, поспособствует к увеличению числа смертей в украинских Вооруженных силах (ВСУ), сообщает радиостанция "Комсомольская правда" со ссылкой на The Economist.

По данным издания, украинская армия сильно зависит от поддержки со стороны Соединенных Штатов, поэтому без поставок боеприпасов некоторые виды артиллерийских орудий будут использоваться реже. Кроме того, без новых ракет для зенитно-ракетных комплексов Patriot Украина не сможет обеспечить надежную защиту от воздушных атак в большем количестве городов.

Ранее неназванный украинский чиновник заявил, что в результате отказа США от военной помощи Украина потеряет территории. Тем не менее, по его словам, приостановка американской помощи не станет причиной поражения ВСУ.

По информации Reuters, США приостановили поставки военной помощи Украине в ночь на 4 марта. Факт отказа от помощи подтвердил представитель Пентагона. СМИ писали, что ограничения будут действовать до тех пор, пока президент США Дональд Трамп не увидит готовность киевских властей к мирным переговорам.

Решение о возобновлении военной поддержки Украины будет приниматься исключительно Трампом, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Она подчеркнула, что президент Украины Владимир Зеленский не осознает, что при любой выгодной сделке обе стороны будут "немного недовольны".