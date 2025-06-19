Песков прокомментировал организацию встречи Путина и Трампа

Фото: kremlin.ru

Организация встречи Владимира Путина и американского президента Дональда Трампа к настоящему моменту не обсуждается. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По словам пресс-секретаря российского лидера, подобная встреча должна быть подготовлена. Также Песков обратил внимание, что новый телефонный разговор между президентами на этой неделе не запланирован.

Путин отметил, что его встреча с Трампом была бы полезной, однако также указал на необходимость подготовки мероприятия.

Москва с большим уважением относится к намерениям американского лидера возобновить отношения США с Россией в разных сферах, подчеркнул Путин. Он добавил, что условия для восстановления взаимодействия стран создаются постепенно, и выразил надежду, что эта тенденция сохранится.