19 июня, 07:05Политика
Песков прокомментировал организацию встречи Путина и Трампа
Фото: kremlin.ru
Организация встречи Владимира Путина и американского президента Дональда Трампа к настоящему моменту не обсуждается. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
По словам пресс-секретаря российского лидера, подобная встреча должна быть подготовлена. Также Песков обратил внимание, что новый телефонный разговор между президентами на этой неделе не запланирован.
Путин отметил, что его встреча с Трампом была бы полезной, однако также указал на необходимость подготовки мероприятия.
Москва с большим уважением относится к намерениям американского лидера возобновить отношения США с Россией в разных сферах, подчеркнул Путин. Он добавил, что условия для восстановления взаимодействия стран создаются постепенно, и выразил надежду, что эта тенденция сохранится.
Песков заявил, что к встреча Путина и Трампа состоится, когда придет время