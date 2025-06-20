Песков заявил, что устранение раздражителей в отношениях РФ и США идет "вязко"

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Количество раздражителей в отношениях России и США слишком велико, процесс их устранения идет "вязко и сложно". Об этом на брифинге заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Я их лично называю авгиевыми конюшнями наших двухсторонних отношений – слишком там все плохо", – признался политик.

При этом Москва рассчитывает на согласование в ближайшее время новых сроков отмененной Вашингтоном встречи по нормализации отношений. Данная встреча нужна, подчеркнул Песков.

Российско-американский саммит должен стать результатом домашней работы на экспертном уровне. Он также призван зафиксировать ее итоги, добавил пресс-секретарь президента РФ.

После этого можно заводить речь о встрече на высшем уровне. И Владимир Путин, и американский лидер Дональд Трамп сходятся во мнении, что их встреча со временем для фиксации итогов работ будет обязательна и необходима, уточнил Песков.

Делегации РФ и США провели переговоры в Эр-Рияде 18 февраля, на которых договорились обеспечить скорейшее назначение послов в Москве и Вашингтоне. Затем, 27 февраля, представители сторон встретились в Стамбуле, где обсудили конкретные шаги в сфере нормализации работы дипмиссий с обеих сторон.

В апреле российская и американская делегации вновь провели переговоры в Стамбуле, в ходе которых поднимались вопросы регулирования и нормализации отношений между странами по линии МИД и Госдепа. Стороны отметили необходимость устранения раздражителей, которые возникли при прошлой американской администрации.

Новый раунд российско-американских переговоров планировалось провести в Москве, однако Вашингтон отменил консультации. В российском МИД выразили надежду, что пауза не станет слишком долгой.