США отменили консультации с РФ по нормализации работы посольств

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Соединенные Штаты отменили консультации с Россией по нормализации работы посольств. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Текст ее заявления опубликован на сайте дипломатического ведомства.

"На сегодняшний день очередная встреча в рамках двусторонних консультаций по устранению "раздражителей" в целях нормализации деятельности дипломатических представительств обеих стран отменена по инициативе американских переговорщиков", – рассказала Захарова.

Дипломат также выразила надежду, что взятая Штатами пауза не станет слишком длинной.

В апреле российские и американские делегации провели переговоры в Стамбуле. В ходе беседы были подняты вопросы регулирования и нормализации российско-американских отношений по линии МИД и Госдепартамента.

Кроме того, в рамках переговоров делегации отметили необходимость устранения "раздражителей", которые возникли при администрации экс-президента США Джо Байдена. Подчеркивалось, что это позволит укрепить доверие между странами и восстановить полноценные межгосударственные связи.