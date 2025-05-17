Рубио заявил, что США и РФ решают вопрос о времени и месте встречи Трампа и Путина

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США и РФ решают вопрос о времени, месте и темах переговоров Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио.

"Он (Трамп. – Прим. ред.) хочет сделать это как можно скорее. Я думаю, что российская сторона также выразила готовность сделать это", – заявил Рубио в беседе с телеканалом CBS News.

Госсекретарь США вновь добавил, что единственное, что может помочь выйти из "тупика", это прямой разговор между президентами РФ и США.

Ранее Трамп анонсировал телефонный разговор с Путиным на тему торговли и украинского урегулирования. Телефонные переговоры двух стран по телефону могут состоятся вечером 19 мая. После этого лидер США планирует созвониться с президентом Украины Владимиром Зеленским и со странами-участницами НАТО.

Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что страны действительно готовятся к телефонному разговору. До этого американский президент отмечал, что у Киева и Москвы "очень много ненависти" по отношению друг к другу. Поэтому, по его утверждению, урегулировать конфликт без прямого участия Вашингтона невозможно.

