Генерал Гийо: конфликт на Украине может привести к прямому столкновению США и РФ

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Конфликт на Украине может спровоцировать прямое военное столкновение США и России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Северного командования американской армии, генерала Грегори Гийо.

По его мнению, шанс на конфликт становится выше. Как считает генерал, в конфликте на Украине существует вариант развития, при котором он приведет к противостоянию двух держав.

Гийо подчеркнул, что столкновение может произойти и с другими государствами, в число которых входят Китай, КНДР и Иран. Он добавил, что они якобы могут бросить вызов Штатам из-за уверенности в упадке Запада.

Ранее секретарь Совбеза Сергей Шойгу заявил, что НАТО и Евросоюз готовятся к военному конфликту с Россией. В связи с этим он призвал сделать все для разгрома "возрождаемого на Западе нацизма". Борьбу с этим Шойгу назвал одной из основных задач спецоперации на Украине.

По данным СМИ, НАТО собирается внести корректировки в военную доктрину, так как действующая стратегия устарела и стала уязвимой на фоне превосходства России. Как считают военные эксперты, действия Вооруженных сил России на Украине поставили под сомнение господство Альянса в воздухе.

