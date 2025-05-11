Ле Пен заявила, что поведение Макрона похоже на подготовку к войне

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Лидер парламентской фракции французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен заявила, что поведение президента Франции Эмманюэля Макрона похоже на подготовку к войне. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

"Я не знаю, хочет ли Макрон мира. У меня создается впечатление, что он готовится к войне, учитывая неопределенность в его поведении. Но если он по-настоящему хочет мира, то, как мне кажется, следует приветствовать любые голоса в поддержку прекращения этой страшной войны", – отметила французский политик.

Ле Пен также напомнила, что лидер Франции уже неоднократно утверждал, что у него есть решение украинского конфликта, однако до сих пор у него ничего не вышло.

Ранее Макрон назвал Россию "угрозой" для Франции и Европы. Он заявил, что Россия укрепляет свою армию и к 2030 году планирует усилить вооруженные силы еще 300 тысячами солдат, 3 тысячами танков и 300 самолетами.