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09 мая, 17:11

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Песков: РФ не станет реагировать на желание ЕС учредить против нее "трибунал"

В Кремле прокомментировали намерение ЕС учредить "трибунал" против РФ

Фото: depositphotos/paulgrecaud

Москва не будет реагировать на намерение некоторых государств Евросоюза учредить "антироссийский трибунал". Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что представители 20 из 27 стран ЕС якобы поддержали инициативу создания "трибунала".

Между тем Владимир Путин подчеркивал, что во многих государствах мира наблюдается целенаправленное поощрение нацизма и русофобии. Кроме того, многие страны пытаются пересмотреть итоги Второй мировой войны и исказить роль Советского Союза в Победе.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров также сообщил, что почти вся Европа ведет войну под нацистскими знаменами. По его словам, в настоящее время европейские страны поддерживают антироссийский режим украинского президента Владимира Зеленского.

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