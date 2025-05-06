Шойгу заявил о подготовке НАТО и ЕС к военному конфликту с РФ

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Североатлантический альянс и Евросоюз готовятся к военному конфликту с Россией, заявил секретарь Совбеза Сергей Шойгу.

"Коллективный Запад ставит своей целью нанесение стратегического поражения России. Для этого против нашей страны западными спецслужбами развернута широкомасштабная подрывная работа", – цитирует его "Российская газета".

В связи с этим секретарь Совбеза призвал сделать все для разгрома "возрождаемого на Западе нацизма". Борьбу с этим Шойгу назвал одной из основных задач спецоперации на Украине.

Он считает, что западные страны вводят антироссийские санкции для провокации протестных настроений россиян.

Шойгу ранее уже говорил, что страны Европы проводят неприкрытую кампанию по подготовке к войне с Россией. Западные политики и военные хотят быть готовы к возможному столкновению уже к 2030 году.

Аналогичные заявления делал также и глава МИД РФ Сергей Лавров, отмечая, что европейские страны вновь "окрысились" на Россию. При этом до этого все мировые трагедии начинались именно с агрессивных действий европейцев, напомнил министр.

