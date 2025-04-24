Генсек ОДКБ Тасмагамбетов: переходный период в мире создает риски глобальной войны

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Мировой переходный период несет риски новой глобальной войны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генсекретаря Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Имангали Тасмагамбетова.

С этими словами он выступил на международной научно-практической конференции "Вклад народов государств – членов ОДКБ в Победу в Великой Отечественной войне".

Тасмагамбетов обратил внимание, что фактор ядерного оружия и относительно универсальный механизм военной эскалации придают возможной третьей мировой войне тотальный характер. Кроме того, по словам генсека, это делает анализ конфликтного потенциала востребованным не только с научной стороны, но и в контексте международно-политической практики.

Ранее экс-кандидат в президенты Румынии Кэлин Джеорджеску заявил, что Румыния будет ключом к развязыванию третьей мировой войны, которую начнет НАТО. По прогнозу политика, в это будут вовлечены все европейские страны и США.

До этого генсек НАТО Марк Рютте также утверждал, что Россия останется угрозой для Альянса в долгосрочной перспективе.

В свою очередь, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев подчеркивал, что США и их союзники при формальном сохранении ядерного паритета чуть не спровоцировали третью мировую войну. Он напомнил, что администрация экс-президента США Джо Байдена уверяла мировое сообщество в отсутствии риска ядерного конфликта, что является "циничным враньем".