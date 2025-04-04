Рютте заявил, что Россия останется угрозой для НАТО в перспективе

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Россия останется угрозой для НАТО в долгосрочной перспективе, даже после завершения конфликта на Украине, заявил генсек Альянса Марк Рютте.

"Не будем наивны", – цитирует его ТАСС.

В это же время НАТО продолжит оказывать Киеву военную помощь через свое командование в Висбадене и представительство на Украине.

Рютте поддержал стремление США согласовать перемирие, но и приветствовал обсуждение европейских стран о возможности отправки войск на Украину. США также подтвердили свою приверженность НАТО, а остальные участники организации пообещали нарастить военные расходы.

После завершения конфликта Альянс намерен вооружить украинскую армию так, чтобы Россия "больше не могла получить ни одного квадратного километра территории".

Ранее главком войск НАТО в Европе Кристофер Каволи жаловался, что Россия увеличивает численность своих вооруженных сил быстрее, чем ожидали аналитики. Кроме того, Москва беспрецедентными темпами заменяет боевую технику и боеприпасы.

Также глава дипслужбы Евросоюза Кая Каллас подчеркивала, что Вашингтон исключил уступки Москве, которые бы противоречили красным линиям ЕС и Киева.

