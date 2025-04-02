AP: у НАТО появились вопросы по увеличению расходов на оборону до 5% от ВВП

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Дипломаты государств Североатлантического альянса начали задаваться вопросами о необходимости увеличения расходов на оборону до 5% от ВВП после начала процесса нормализации российско-американских отношений. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Как указывает издание, глава Белого дома Дональд Трамп уже критиковал европейские страны за низкий вклад в обороноспособность Альянса, а также требовал от НАТО увеличить расходы на оборону.

"Недавние одобрительные высказывания некоторых американских чиновников вызывают сомнения. По словам дипломатов, вопрос заключается в том, почему союзники должны тратить 5% своего ВВП на оборону, если Россия больше не представляет угрозы", – отметили журналисты.

Ранее еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс призвал все европейские страны "готовиться к войнам". По его мнению, Россия в течение пяти лет или менее будет готова воевать с НАТО. При этом Кубилюс не пояснил, зачем Москве нужен подобный конфликт.

В начале марта лидеры стран Евросоюза на саммите в Брюсселе согласовали план милитаризации Европы (ReArm EU), предложенный Еврокомиссией. По данным СМИ, согласно документу, планируется привлечь дополнительные 800 миллиардов евро на оборону.

