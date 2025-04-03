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03 апреля, 17:03

Политика

Главком НАТО заявил, что РФ ускоренно наращивает армию и обновляет вооружение

Фото: 123RF/bumbledee

Россия увеличивает численность своих Вооруженных сил (ВС) быстрее, чем ожидали аналитики. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на заявление главкома войск НАТО в Европе Кристофера Каволи.

"Россия не только усиливает личный состав, но и беспрецедентными темпами заменяет боевую технику и боеприпасы", – отметил он.

Ранее Владимир Путин повысил штатную численность ВС РФ до 1,5 миллиона солдат. По словам президента РФ, каждый день в среднем более тысячи россиян поступают на службу в вооруженные силы страны по контракту.

По оценкам аналитиков сайта Global Firepower, армия РФ заняла второе место в ежегодном рейтинге совокупной военной мощи, уступив лишь США. На третьем и четвертом месте расположились КНР и Индия.

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