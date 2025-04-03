03 апреля, 17:03Политика
Главком НАТО заявил, что РФ ускоренно наращивает армию и обновляет вооружение
Фото: 123RF/bumbledee
Россия увеличивает численность своих Вооруженных сил (ВС) быстрее, чем ожидали аналитики. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на заявление главкома войск НАТО в Европе Кристофера Каволи.
"Россия не только усиливает личный состав, но и беспрецедентными темпами заменяет боевую технику и боеприпасы", – отметил он.
Ранее Владимир Путин повысил штатную численность ВС РФ до 1,5 миллиона солдат. По словам президента РФ, каждый день в среднем более тысячи россиян поступают на службу в вооруженные силы страны по контракту.
По оценкам аналитиков сайта Global Firepower, армия РФ заняла второе место в ежегодном рейтинге совокупной военной мощи, уступив лишь США. На третьем и четвертом месте расположились КНР и Индия.