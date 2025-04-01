Глава МИД Китая Ван И назвал русских сильной и выносливой нацией

Фото: depositphotos/labrador

Русские – сильная и выносливая нация, которая консолидирует патриотические силы в критический момент, когда страна находится на "краю пропасти" или под внешним давлением. Об этом заявил глава МИД КНР Ван И в интервью РИА Новости.

По словам дипломата, Россия обладает блестящей культурой, а российская литература и искусство влияют на развитие мировой цивилизации. По его мнению, Китай и Россия – великие страны, а китайский и русский народы – великие.

В России можно найти много хорошо сохранившихся исторических памятников, а у самих россиян, от госслужащих до простых граждан, есть уважение к истории и стремление ее сохранить, подчеркнул глава китайского МИД.



"Я по работе много раз посещал Россию, был в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и других городах, общался со многими российскими друзьями из разных кругов. Я глубоко ощущал, что Россия – страна с богатой историей", – заключил он.

Ранее Россия вновь заняла второе место в ежегодном рейтинге совокупной военной мощи сайта Global Firepower. На первом месте оказалась армия США, а на третьей и четвертой строчке – КНР и Индия. Далее по списку идут вооруженные силы Южной Кореи, а также Великобритании, Франции, Японии, Турции и Италии.

