Россия заняла второе место в рейтинге совокупной военной мощи стран мира

Фото: ТАСС/АР/пресс-служба Минобороны РФ

Россия вновь заняла второе место в ежегодном рейтинге совокупной военной мощи сайта Global Firepower, сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

Возглавляет список армия США, которой присвоен индекс 0,0744. Индекс Вооруженных сил России (ВС РФ) составил 0,0788. На третьей и четвертой строчке расположились Китай и Индия, а на пятом месте оказалась Южная Корея.

Пятерка лидеров не поменялась с прошлого года. В первую десятку вошли вооруженные силы Великобритании, Франции, Японии, Турции и Италии. Украина заняла 20-е место рейтинга.

Эксперты сайта не раскрывают подробностей своей формулы, но уточняют, что для составления списка оценивают более 60 факторов, включая финансовую ситуацию в странах, географическое положение, возможности логистики и многое другое.

Штатная численность российской армии в 2024 году была повышена до 1,5 миллиона военных, заявлял Владимир Путин. Лидер РФ отмечал, что в стране особое внимание уделяют совершенствованию боевого состава и наращиванию возможностей ВС. В частности, Россия сформировала Ленинградский и Московский военные округа, а также новые части и соединения.

