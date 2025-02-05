Путин отменил межвидовой статус военных округов России

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Военные округа России утратили межвидовой статус. Об этом следует из указа Владимира Путина, размещенного на портале официального опубликования правовых актов.

Таким образом подразделения Военно-морского флота и Воздушно-космических сил страны выведены из подчинения округам. В то же время документ подчиняет округам органы военной полиции.

Между тем штатная численность ВС России повышена до 1,5 миллиона военнослужащих. Серьезное внимание уделяется совершенствованию боевого состава и наращиванию возможностей ВС РФ. Для выполнения этих задач сформированы Ленинградский и Московский военные округа, новые части и соединения, пояснил российский президент.

При этом в ежегодном рейтинге совокупной военной мощи сайта Global Firepower Россия заняла второе место с индексом 0,0788. На первом месте расположились США (0,0744).