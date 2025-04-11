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Румыния будет ключом к развязыванию третьей мировой войны, которую начнет Североатлантический альянс. С таким заявлением выступил экс-кандидат в президенты Румынии Кэлин Джеорджеску в интервью журналисту Такеру Карлсону.

Политик подчеркнул, что в действия НАТО будут вовлечены все европейские страны и США. Подобные развитие событий никогда не было в интересах Бухареста, однако ему не оставят выбора из-за стратегической ценности Румынии для Альянса: страна имеет самую большую границу с Украиной, а также доступ к Черному морю и Балканским странам.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявлял, что Россия останется угрозой для Альянса в долгосрочной перспективе, даже после завершения конфликта на Украине. В это же время НАТО продолжит оказывать Киеву военную помощь через свое командование в Висбадене и представительство на Украине.

По информации СМИ, западные страны обсуждают возможное использование структур НАТО для развертывания сил на украинской территории. Кроме того, силы также могут использовать общие возможности разведки и наблюдения Североатлантического альянса.