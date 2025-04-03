Financial Times: Запад обсуждает использование НАТО для развертывания сил на Украине

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Страны Запада обсуждают возможное использование структур НАТО для развертывания сил на украинской территории. Об этом сообщает МК со ссылкой на Financial Times.

По данным источников издания, обсуждение по теме состоялось на встрече под руководством Лондона и Парижа.

"На переговорах под руководством Великобритании и Франции обсуждалось предложение, согласно которому командно-контрольные структуры НАТО будут использоваться при развертывании так называемых сил заверения на территории Украины", – говорится в материале.

Кроме того, силы также могут использовать общие возможности разведки и наблюдения НАТО.

Ранее французский президент Эммануэль Макрон заявил, что западные государства будут рассматривать возможность отправки военных в Киев, Львов и Одессу. По его мнению, европейские страны могут развернуть военный контингент на территории Украины без согласия России.

В свою очередь, украинский лидер Владимир Зеленский заявил о подготовке важных переговоров с рядом стран, готовых направить военные подразделения на территорию страны. Он подчеркнул, что переговоры будут основаны на детально проработанных предложениях Украины.