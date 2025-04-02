В МИД заявили, что Москва открыта к мирным инициативам по Украине

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Москва готова рассматривать реалистичные инициативы по мирному урегулированию конфликта на Украине и предложения о посредничестве, которые учитывают интересы РФ, следует из заявления министерства по итогам встречи замглавы ведомства Михаила Галузина с помощником министра иностранных дел КНР Лю Бинем.

В ходе встречи российская сторона обратила внимание, что для мирного урегулирования конфликта необходимо устранение его первопричин. В частности, это включает в себя нейтрализацию угроз безопасности России, исходящих с территории Украины в результате расширения НАТО на Восток.

Также необходимо прекратить истребление прав русскоговорящего населения со стороны Киева, уточняется в документе.

Вместе с тем дипломаты отметили значительный рост сотрудничества России и Китая с государствами Центральной Азии.

"Встреча прошла в дружественной и доверительной атмосфере, присущей российско-китайским контактам. Подтвержден настрой на дальнейшее развитие плодотворной координации между Москвой и Пекином по глобальной и региональной повестке дня", – добавила пресс-служба ведомства.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва и Вашингтон продолжают поддерживать контакт по украинскому вопросу. Вместе с тем он отметил, что данная тема остается сложной.

Кроме того, на сложность сложившейся ситуации указывал Владимир Путин. Президент России уточнил, что Москва выступает за мирное разрешение конфликта, но при условии устранения его первопричин.

При этом главы МИД Польши, Великобритании, Украины, Германии, Франции, Италии и Испании выступили за определение даты окончания переговоров по урегулированию конфликта. Как заявили в Евросоюзе, Россия уже получила обещания от США, а Украина приняла предложение о прекращении огня без условий, добавив, что они не могут "ждать вечно".