Фото: kremlin.ru

Необъявленная война против России, которую вели США и их союзники при формальном сохранении ядерного паритета, чуть не спровоцировала третью мировую войну. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале.

Он напомнил, что 15 лет назад был заключен Договор СНВ-III. Однако документ не снизил риск ядерной войны из-за позиции Штатов и поддерживающих их стран, указал политик.

"Это поставило мир перед угрозой начала третьей мировой войны", – написал Медведев.

Он напомнил, что администрация бывшего американского президента Джо Байдена уверяла мировое сообщество в отсутствии риска ядерного конфликта. Такие заявления зампред Совбеза назвал "циничным враньем". Медведев добавил, что на сегодняшний день угроза достигла своей наивысшей степени.

Ранее президент Польши Анджей Дуда обратился к США с призывом разместить ядерное оружие на территории его страны. Он напомнил, что границы НАТО сдвинулись на восток в 1999 году. В связи с этим, по мнению Дуды, 26 лет спустя инфраструктура НАТО "также должна быть перемещена на восток".

При этом президент США Дональд Трамп выступил против идеи размещения ядерного оружия дальше на восток Европы.

Его позицию поддержал премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Он подчеркнул, что Лондон сделает все возможное для предотвращения увеличения доступности ядерного оружия.

