FT: Дуда призвал США разместить ядерное оружие в Польше

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Президент Польши Анджей Дуда обратился к США с призывом разместить ядерное оружие на территории его страны. Об этом пишет RT, ссылаясь на Financial Times.

Дуда назвал очевидным факт того, что американский лидер Дональд Трамп может принять решение о перемещении ядерных боеголовок, находящихся в США или западной Европе, на территорию Польши. Он также отметил, что обсуждал этот вопрос с советником американского лидера по Украине Китом Келлогом.

"Границы НАТО сдвинулись на восток в 1999 году, поэтому 26 лет спустя инфраструктура НАТО также должна быть перемещена на восток", – считает Дуда.

Схожую позицию ранее высказывал польский премьер-министр Дональд Туск. По его мнению, Европе следует рассмотреть вопрос об увеличении военного контингента НАТО на границе с Россией и Белоруссией.

Политик подчеркнул, что защита восточной границы Евросоюза является тем приоритетом, который никто не ставит под сомнение. Однако Варшава не будет отправлять свои войска на помощь Киеву, уточнил Туск, добавив, что "серьезные" страны Европы уже задумались о безопасном небе над Польшей и Украиной.