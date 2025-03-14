Трамп не поддержит размещение ядерного оружия в Восточной Европе

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Американский президент Дональд Трамп выступает против идеи размещения ядерного оружия дальше на восток Европы. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью Fox News.

"Я не говорил с президентом конкретно об этом, но я бы был шокирован, если бы он поддержал распространение ядерного оружия дальше в восточную Европу. Речь идет о будущем человеческой цивилизации", – сообщил он.

Таким образом Вэнс отреагировал на призыв польского президента Анджея Дуды перенести ядерное оружие с американской территории или западной Европы в Польшу.

В своем призыве к Вашингтону Дуда напомнил, что границы НАТО сдвинулись на восток в 1999 году. В связи с этим, по его мнению, 26 лет спустя инфраструктура НАТО "также должна быть перемещена на восток".

В свою очередь, польский премьер-министр Дональд Туск заявлял, что Европе следует рассмотреть вопрос об увеличении военного контингента НАТО на границе с Россией и Белоруссией.