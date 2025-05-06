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Почти вся Европа ведет войну против России под нацистскими знаменами, поддерживая киевский режим. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров.

"Очень важно не только хранить память о героях Великой Отечественной и Второй мировой войн, которые обеспечили нам будущее и нынешнее развитие и, я уверен, развитие на долгие десятилетия и столетия вперед, но и помнить о дипломатическом опыте, о дипломатических уроках тех событий", – цитирует его РИА Новости.

Как подчеркнул глава ведомства, эти уроки являются бесценными, особенно в нынешней ситуации. По словам Лаврова, в настоящее время европейские страны поддерживают антироссийский режим украинского президента Владимира Зеленского, который отправляет на бой солдат с шевронами нацистских дивизий.

Ранее Владимир Путин обратил внимание, что во многих странах мира отмечается целенаправленное поощрение нацизма и русофобии. Кроме того, многие государства принимают попытки пересмотреть итоги Второй мировой войны и исказить роль СССР в Великой Победе.

В СВР заявляли, что власти ведущих западных стран вынуждены принимать жесткие меры, чтобы скрыть от своих граждан широкое распространение нацистской идеологии на Украине. По данным разведки, в ФРГ велели немецким СМИ исключить появление в фото- и видеоматериалах свидетельств использования Вооруженными силами Украины (ВСУ) жестов и символов, которые ассоциируются с фашисткой Германией.

