Путин призвал бороться с теми, кто хочет оправдать преступления нацистов

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин призвал бороться со сторонниками идеи о национальном превосходстве. Об этом президент заявил в приветствии организаторам и гостям выставки "Без права на забвение. К 80-летию Великой Победы". Обращение зачитала вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

По словам российского лидера, важно дать отпор всем, кто пытается оправдывать преступления нацистов и возродить их идеологию.

"Сегодня мы видим, к каким разрушительным последствиям приводит фальсификация исторических фактов. И потому должны твердо отстаивать правду о решающем вкладе наших отцов, дедов и прадедов в Великую Победу, давать отпор тем, кто пытается оправдать преступления захватчиков и убийц", – приводит ТАСС слова приветствия.

Ранее Путин обратил внимание, что во многих странах мира отмечается целенаправленное поощрение нацизма и русофобии. Кроме того, многие государства принимают попытки пересмотреть итоги Второй мировой войны и исказить роль СССР в Великой Победе, уточнял он.

В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в Европе все чаще пытаются сфальсифицировать историю. Он обратил внимание, что сейчас на Украине и в прибалтийских странах "открыто прославляются нацисты и их приспешники".

При этом, отметил дипломат, российская сторона уже не первый год пытается "встряхивать" западные страны в борьбе с попытками переписать историю.