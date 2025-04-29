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Аргентинские власти обнародовали рассекреченные документы о высокопоставленных немецких нацистах, сбежавших в страну после окончания Второй мировой войны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на аргентинский правительственный сайт.

Всего было обнародовано свыше 1 850 документов, собранных в 7 досье. Кроме того, правительство раскрыло данные о враче Йозефе Менгеле, который проводил эксперименты над узниками концлагерей.

Также опубликованы данные на Адольфа Эйхмана, похищенного из Аргентины израильской разведкой, и надзирателя концлагеря Эдварда Рошмана, и офицера гестапо Вальтера Кучмана.

Ранее в министерстве иностранных дел РФ провели демарш временному поверенному в делах Эстонии в России Яне Ванамельдер в связи с актом вандализма на военном кладбище в Таллине. После встречи в МИД РФ в марте, на которой обсуждалось осквернение надгробий советских военнослужащих, Таллин не принял необходимых действий и продолжил усугублять ситуацию.