Фото: телеграм-канал "Посольство России в Эстонии"

В МИД РФ провели демарш временному поверенному в делах Эстонии в России Яне Ванамельдер из-за акта вандализма на военном кладбище в Таллине. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В сообщении говорится, что после встречи в МИД РФ в марте, на которой обсуждалось осквернение надгробий советских военнослужащих, Таллин не принял необходимых действий и продолжил усугублять ситуацию.

"<…> российская сторона решительно отвергает лицемерные разъяснения эстонской стороны. Вместо проведения тщательного расследования и наказания виновных в МИД Эстонии пытаются оправдать недавний снос тяжелой техникой плит на воинских мемориалах Таллинского военного кладбища "отсутствием под ними останков моряков и красноармейцев", – указало ведомство.

Кроме того, МИД заявил Ванамельдер, что Россия осуждает действия Таллина, которые направлены на осквернение мест захоронения, в том числе тех, кто отдал жизнь за освобождение Европы от нацистов. Ведомство подчеркнуло, что подобные действия особенно неприемлемы в год 80-летия Победы.

"Россия продолжит широко освещать преступные действия прибалтов по уничтожению советского мемориального наследия, будет активно привлекать к этому внимание мировой общественности, в том числе на площадках ООН и ОБСЕ", – подытожил МИД.

Ранее официальный представитель российского ведомства Мария Захарова заявила, что Москва осудила нападения на военные памятники в республике. Она отметила, что Россия потребовала от Эстонии начать расследование.

Кроме того, летом прошлого года посольство России в Таллине направило ноту протеста в МИД Эстонии, призвав его остановить перенос захоронений советских воинов в стране. Как подчеркнули в дипмиссии, эти действия кощунственны. Там также призвали прекратить безнравственную кампанию по ликвидации объектов советского военно-мемориального наследия.