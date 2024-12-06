Поверенный в делах Латвии в РФ была вызвана в МИД

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Поверенный в делах Латвии в РФ Даце Рутку была вызвана в МИД России. Ей выражен протест в связи с волной уничтожения российского историко-культурного наследия. Об этом сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства России.

"Речь, в частности, идет о демонтаже памятника военачальнику М. Барклаю-де-Толли, мемориальной таблички А. С. Пушкину, бюста А. Керн. Д. Рутке, было заявлено, что упомянутые злонамеренные действия латвийских русофобов глубоко аморальны и неприемлемы в цивилизованном мире", – говорится в сообщении.

В заявлении российского МИД подчеркивается, что Москва призывает ЮНЕСКО и другие профильные международные организации осудить подобные варварские действия властей Латвии.

Ранее полиция в Латвии возбудила уголовное дело против мужчины, возложившего цветы к месту демонтированного памятника советским воинам – освободителям Латвии от немецко-фашистских захватчиков в городе Резекне.

В Латвии 9 мая не допускается проведение публичных развлекательных и праздничных мероприятий, собраний, шествий и пикетов, поскольку они "противоречат интересам национальной безопасности, раскалывают общество, искажают историю и ставят под сомнение солидарность с украинским народом".