Власти литовского Шяуляя проведут опрос жителей по теме переноса останков советских воинов

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В литовском городе Шяуляй проведут опрос по теме переноса останков советских воинов с мемориала на центральной площади на городское кладбище. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на мэра Артураса Висоцкаса.

"Шяуляйское самоуправление учтет при принятии решения мнения горожан, если по этому вопросу выскажутся не менее 10% жителей", – уточнил он.

В период с 6 ноября по 6 февраля 2024 года граждане смогут принять участие в опросе в режиме онлайн или в органе местного самоуправления.

Речь идет о переносе останков 53 бойцов и командиров Красной армии, погибших при освобождении населенного пункта, в числе которых герои Советского Союза Николай Аверин, Федор Лысенко и Садофий Евграфов, а также генерал-майор Александр Помощников.

Сейчас на центральной площади Шяуляя остались только могилы военнослужащих. Раньше там находился обелиск, однако он был демонтирован в 2019 году.

Ранее замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев сообщил, что Москва расценивает действия властей Литвы, Латвии и Эстонии в отношении советских военных памятников как кощунство и попытки сведения исторических счетов с Россией. По его словам, это "неонацистская вакханалия" в отношении советских мемориалов в прибалтийских странах, которая продолжает набирать обороты.

Кроме того, Нечаев напомнил о демонтаже еще 50 мемориалов советским солдатам, погибшим в годы Второй мировой войны.



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