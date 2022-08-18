Россия направила ноту протеста Эстонии в связи с демонтажом танка-памятника Т-34 – МИД РФ

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Россия направила в МИД Эстонии ноту с протестом после демонтажа танка-памятника Т-34 и еще 6 памятников в Нарве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Ивана Нечаева.
Известно, что 16 августа в Эстонии, несмотря на протестные мероприятия местных жителей, демонтировали указанный монумент, а также 6 памятников, в том числе мемориальные плиты на центральной Петровской площади, обелиск красноармейцам, мемориал десанту в Мерикюла и другие объекты.
"В этой связи направили соответствующую ноту протеста в МИД Эстонии", – сообщил дипломат.
По словам Нечаева, в Эстонии уже провели демонтаж 15-ти объектов мемориального наследия СССР за последнее время.
"Эстонские горе-политики объявили курс на тотальную ликвидацию всего мемориального наследия советского периода", – сказал он.
Ранее Нечаев сообщил, что Москва расценивает действия властей Литвы, Латвии и Эстонии в отношении советских военных памятников как кощунство и попытки сведения исторических счетов с Россией. По его словам, это "неонацистская вакханалия" в отношении советских мемориалов в прибалтийских странах, и она продолжает набирать обороты.
Кроме того, Нечаев напомнил о демонтаже еще 50 мемориалов советским солдатам, погибшим в годы Второй мировой войны.
Танк-памятник Т-34 демонтировали в Эстонии
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