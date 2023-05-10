Число задержанных в Латвии за празднование 9 Мая увеличилось до 26 человек

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В Латвии местная полиция задержала 26 человек за возложение цветов к демонтированным мемориалам советским воинам и демонстрацию запрещенных в стране символов 9 мая.

"Всего 9 мая было возбуждено 38 дел об административных правонарушениях и задержано 26 человек", – говорится на сайте латвийской полиции.

Помимо административных, также было возбуждено четыре уголовных дела.

Полицейские задерживали в том числе и тех, кто решил запустить фейерверк в этот день. Так, в Латвии ранее был введен запрет на использование пиротехники до утра среды, 10 мая. За салюты предусмотрен штраф в 350 евро для физических лиц и 1400 евро для юрлиц.

Ранее сообщалось о шести задержанных в Латвии за возложение цветов к демонтированным мемориалам и демонстрацию запрещенных в стране символов.

Также ранее стало известно о том, что Норвегия решила отказать генконсульству России в Баренцбурге в совместном посещении мемориала советским морякам на острове Надежды.

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