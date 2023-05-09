Жители Украины несут цветы к памятникам Великой Отечественной войны – СМИ

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Официальные церемонии возложения цветов по случаю Дня Победы на Украине не проводятся, однако люди по собственному желанию несут букеты к памятникам в честь солдат-освободителей в Великой Отечественной войне, сообщает ТАСС.

Издание публикует ряд фотографий с мест. На одном фото из Полтавы видно, как пожилой мужчина кладет скромную гвоздику к погасшему Вечному огню, где уже лежит россыпь букетов.

По информации издания, людей около памятников немного, и тем не менее уже огромное количество цветов образовалось в подножии полтавского Мемориала Солдатской славы, у памятника Неизвестному матросу в Одессе и на одесской Аллее славы.

Ранее Владимир Зеленский утвердил празднование на Украине Дня Европы 9 мая. Отмечается, что такое решение принято для укрепления единства народов Европы, а также для обеспечения мира, безопасности и стабильности на Европейском континенте.

Также Зеленский подал в Верховную раду законопроект, которым предлагается сделать 8 мая Днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал отмену празднования Дня Победы на Украине. Парламентарий напомнил, что ранее на Украине стремились запретить русский язык, а затем начали сносить памятники освободителям страны от фашизма и переименовывать города и улицы.

Спикер Госдумы напомнил, что народы России, Белоруссии и Украины пострадали в период Великой Отечественной войны значительно больше всех других стран.